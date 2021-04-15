Популярна реп-співачка Alyona Alyona, яка любить епатувати публіку, знову скопіювала знаменитість, щоб привернути до себе і свого альбому Galas

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram 29-річна Олена Савраненко - таке справжнє ім'я зірки, опублікувала провокаційне фото, скопіювавши всесвітньо відому модель Наомі Кемпбелл.

Alyona Alyona продовжує розміщувати провокаційні фото, копіюючи пози і вбрання знаменитостей, привертаючи до себе увагу, і розповідаючи про свій новий альбом, який вже тиждень знаходиться в мережі.

Цього разу прообразом реперші стала модель Наомі Кемпбелл, яка позувала розкинувшись в червоних подушках і розстебнутій сорочці, з видом на принади моделі.

Alyona Alyona також одягла білосніжну сорочку, розстебнула її, однак, не зважилася зніматися без білизни, на дівчині надітий бежевий бюстик, проте це не зменшило епатажність знімка, який тут же стали обговорювати шанувальники.

Варто сказати, що у своєму блозі Alyona Alyona написала про те, що багато людей, починають стежити за знаменитостями не для того, щоб наслідувати їх, прагнути до таких же вершин, і мотивуватися їх досягненнями, а лише для того, щоб заздрити та злитися.

Варто сказати, що дівчина часто піднімає соціальні питання у своїх піснях, а також своєю поведінкою прагне поламати стереотипи, що потроху їй вдається.

Шанувальники в більшості підтримали співачку, засипавши її компліментами. Багато захоплюються сміливістю дівчини. Крім того, багатьом подобається музика, яку співає реп-співачка.

"Ох, як мені подобається ваше ставлення))) підтримую на всі 100% і ще трішечки зверху)", "обожнюю 🥰", "Олена крута!", "Вау! Так красиво і естетично!😍 ", "Альона, це фото просто ЧУМА!!!", "Стидоба😂", "Бомба 💣 гармата ракета 🚀", "😉😉🔥🔥🔥обожнюю вас ви класна співачка 🔥alyona alyona 🔥very sexy beautiful lady", " Звичайно хочеться більше❤️ ну ти кицька😉 крута🔥 мега крута 🤘 💪 ", - підтримали експеримент дівчата шанувальники.

Варто сказати, що тих, кого бентежать обсяги співачки також залишили коментарі:" Ну ти й дурепа", " да уж...починала з пісень, а закінчується як завжди😢... не уподібнюйся Поляковій і т. п..коли нічим вже похвалитися.. репертуар на нулях мабуть ((((були кращої думки про вас... вихователь в дитячому садку...", "Яка ти жирна!шок...😂 ", "Боже навіщо людей копіювати ти перше Схудни і патом копіюй👏"...

Нагадаємо, що пишногруда Alyona Alyona дала волю своїй фантазії, примірявши найвідвертіші образи:"та ще штучка".

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