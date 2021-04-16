Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує дивувати своїх шанувальників, розміщуючи фото, на яких наслідує знаменитих всесвітньо відомих жінок, цього разу смілива українка скопіювала позу Кім Кардашьян

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Alyona Alyona вкотре епатувала шанувальників і весь український шоубіз, з'явившись у відвертому образі, і скопіювавши Кім Кардашьян. Таким чином співачка привертає увагу до свого нового альбому Galas, який ось уже тиждень знаходиться у вільному доступі.

Новий альбом створений з фітів, тобто спільних композицій Alyona Alyona та інших українських реперів і музикантів з інших країн.

На фото співачка постала в медовій нижній білизні, а над дівчиною хтось тримає банку з медом, краплі якого повільно стікають по обличчю.

У пості співачка підняла таке соціальне питання як прийняття і неприйняття прихильників і шанувальників, вираження своєї думки та засудження за ту чи іншу позицію.

"Коли в чиюсь сторону пишуть солодкі слова - я чую Галас! У кожної публічної людини є свої прихильники, яким ця людина не байдужа і якій вони висловлюють свою добру думку і підтримку. Хто поділяє думку прихильників, кому байдуже, а хтось прийде і скаже "дуполізи і підлабузники"!",- написала 29-річна співачка.

Також дівчина написала слова подяки своїм фанатам, які підтримують її та розуміють, що вона хоче донести вираженням своєї позиції, своєю творчістю і поведінкою.

Фанати по-різному реагують на подібні пости. Хтось засуджує співачку, але дуже багатьом шанувальникам все, що творить Alyona Alyona подобається.

Першою пост прокоментувала Леся Нікітюк, пожартувавши:"Так припиняй цю вакханалію😂 😂 😂".

За нею потягнулася низка інших коментарів: "Дякую тобі за музику і ще більше за твою громадську та громадянську позицію", "І хай не всі розуміють - продовжуй, в тобі є ми!)", "Коли я бачу в чергове такі пости - я чую галас!", "Люблю творчих людей🙌", "Уууууу вау🔥 фото все краще і краще", "Супер 😍 куди там тій Кардашьян", "Шикарна🔥🔥", "Оце ти смілива!!!))", "💪🏻 Це щось!👍 👍 👍 ", "Круто!!!", "Круте фото!!! Крута Альона!!!😍 ", "Ці фотки просто ❤️🔥", "Ооуу Оленочка, забиваєш руку👏 🖤", "ну Краса ж👍 🔥 💪 😋 🥳 😎 😉", написали шанувальники.

Нагадаємо, що Alyona Alyona приміряла позу Наомі Кемпбелл, розкинувшись на дивані і розкинувши сорочку: "Ну ти і кішка".

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