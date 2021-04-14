Українська реперша Alyona Alyona постала в образі співачки Насті Каменських

29-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) практично кожен день епатує публіку, передає Politeka.net. У своєму Instagram реперша постає в різних образах, в тому числі українських і зарубіжних зірок.

Так, цього разу артистка вирішила помірятися формами зі співачкою Настею Каменських. Alyona Alyona позувала в рожевій футболці, з двома хвостиками на голові й шваброю в руках.

У пості реперша поділилася думкою про жінок-домогосподарок. На думку артистки, зараз в українському суспільстві існує стереотип, що жінка повинна займатися домашніми справами весь свій вільний час.

"Домашні справи, побут часто знецінюють і вважають «обов'язками» саме жінки. І не дай Бог бути кар'єристкою - відразу невдаха і чоловіконенависниця!

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Це не справедливо!

Чому досі в сучасному світі жінка не має права бути собою (без клейма «феміністка» і т. п.), а повинна слідувати продиктованим нормам суспільства?",- написала Олена.

За три години публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Тому що це зручно. І це виховують жінки в синах. Головне дійсно бути собою, і людина любляча буде партнером у всьому ❤️ п. с. Росла в сім'ї, де жінка-побут і кухня, але зараз в моїй родині готує чоловік, я залишилася собою))", " згодна на всі сто, тому в моїй родині, я своїх хлопчиків завжди долучаю до домашніх справ, а чоловік мене розуміє і допомагає. Довго до цього йшли 😅 але результат є) ціную".

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