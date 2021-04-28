Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) представила очередной снимок из серии, где она пародирует звезд

Известная артистка в своем Инстаграм удалила все старые фото, а сейчас активно публикует новые, на которых пародирует звезд, передает Politeka.net. Так, Alyona Alyona уже опубликовала снимки в стиле Насти Каменских, Нади Дорофеевой, Рианны, Ким Кардашьян и других знаменитостей.

На новом же фото Алена решила скопировать украинского интервьюера Дмитрия Гордона, который заработал большую популярность в сети.

В кадре оба предстали в синих майках и желтых шортах, а на руках были перчатки.

"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила - я слышу шум.

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Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет нечестно.

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Как часто вы сталкиваетесь с искажением информации?", - написала Савраненко

За час публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"КАЙФ!!!!", "О, искривлению информации не учат в школе, а большинство так мастерски владеет этой техникой, вот бы так естественные науки знали, "Я пишу барак вы пишите - ...", "Это просто агонь))) на всякий случай всем спрятать кадыки😂😂😂", "Абажаю 😂❤️", "Это шедеврально!!!🔥🔥🔥🔥", "Хаххахахах)))) Это раунд))) 😍😂", "Ты моя героиня", "Татухи на теле не твоя фишка ...", "👍👍👍👍👍👍👍Крутые!!!!!!!👍👍👍👍👍👍", "Это топовый косплей", - написали пользователи сети.

Напомним, раздетая Alyona Alyona померилась прелестями с Надей Дорофеевой, фотосравнение: "Нормально сбросила вес»

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