Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona показала свежий эпатажный образ, подчеркнув свои достоинства, затянувшись корсетом

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Alyona Alyona разместила фото в спортивной велюровой футболке мятного цвета, подтянув талию розовым корсетом. Певица решила подчеркнуть свои пышные достоинства, поставив на грудь по две чашечки. Таким образом Alyona Alyona пытается обратить внимание на треки своего нового альбома Galas.

В этот раз Alyona Alyona решила "продать" свой трек, который она записала с канадским исполнителем: "Мы с канадским рэпером Dax записали особый трек и подняли им галас - хайп по-украински. Сегодня мы решили, что пора ему кочевать дальше. Поэтому я выставляю GALAS на аукцион!", - написала рэпер и сообщила условия аукциона.

Бонусами к треку Alyona Alyona предлагает обложку этого NFT и пожизненный билет на все сольные концерты Alyona Alyona для двух человек.

Поклонники оценили фото певицы, и написали множество комплиментов певице.

"Вау!Фото просто треш, у класному сенсі❤️❤️❤️", "Шикарно😂 для мене без цукру 👏👏", "coffee time🤣🤣😋😋😍😁", "Ой клас!!!", "😂😂клас!!!)", "🔥🔥🔥 Альона Кожного дня ви мене надихаєте♥️", "Крута❤️", "Грудак 👏", "Який образ 👏 вау вау вау 😍", "О це, я розумію краса 😍.І практично і естетично 😍 🍎 🍎 ❤️ 🍵 🍵 😋🌹", "Це прям прекрасно😍", "Витвір мистецтва так сказать❤️", "Обожнюю цю красоту! 🔥🔥🔥🔥", - написали поклонники.

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