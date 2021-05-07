Известная украинская рэперша Alyona Alyona вызвала бурную дискуссию в сети, показав свои формы без одежды

В последнее время популярная исполнительница Алена Савраненко часто публикует снимки, на которых она позирует в образах западных звезд. При этом, рэперша выбирает фото, на которых знаменитости показывают себя с минимумом одежды либо в эксцентричных нарядах.

На этот раз Alyona Alyona решила показать себя и вовсе без одежды. Как пишет Politeka.net, соответствующее фото появилось на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

«alyona alyona перевоплотилась в певицу Lizzo», - говорится в подписи к снимкам.

На фото украинская рэперша позировала топлес с зелеными волосами и ярким макияжем, а на ее тело были наклеены крупные звезды. В таком же образе позировала и американская певица.

Под этим фото Алена решила рассказать о звездной болезни и своем опыте знакомства со знаменитостями.

«Кто-то оказался намного проще, чем на экране, а кто-то наоборот - на экране душка, а в реальной жизни эгоистичная особа с синдромом нарциссизма…Заявляю прямо - звездная болезнь есть, ею болеют часто и далеко не всем удается приземлиться», - написала знаменитость.

Украинцы же в комментариях принялись обсуждать ее смелое фото.

«Извините, но это просто гадость!», «Когда у человека больше нечего показать, он показывает свое голое тело», «Господи, только зашла, а тут это фото, испугаться можно», «Как противно ... читать грязные комментарии невежд! В отличие от вас, эта девушка настоящая! И к тому же очень красивая!», «Она умеет эпатировать!», «Перебор конечно», - пишут люди.

Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "Всем спрятать кадыки".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona, втиснув пышные формы в корсет, неожиданно обратилась к украинцам: "Решили, что пора".

Также Politeka писала, Alyona Alyona рассказала об осложнениях после болезни и обратилась к украинцам: "Не было явных признаков…".