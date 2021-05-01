Известная рэперша Alyona Alyona удивила украинцев признаниями на интимную тему

Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая несколько лет назад буквально взорвала украинский шоу-бизнес, часто радует публику новыми треками, яркими социальными проектами и занимательными интервью. Так, недавно артистка снялась в беседе для YouTube-канала Dialog Hub, где раскрыла среди прочего и очень личные темы.

Так, в этом интервью Алена призналась, что было время, когда она врала партнеру в постели о своем удовольствии, как делают многие девушки, чтобы не обидеть мужчину. Однако теперь, с опытом рэперша поняла, что такие вещи надо проговаривать с партнером и таким образом улучшать интим.

"Все врут, да. И я. До определенного сознательного возраста, чтобы не обидеть мужчину, все женщины врут об оргазме. Было. Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю, что многих это ранит", - поделилась Alyona Alyona. По ее словам, иногда в умалчивании того, что вам не понравилась близость с человеком, кроется неискренность и к себе. Девушка отметила, что со временем поняла, что хочет тоже получать кайф от процесса, так что советует всем обо всем говорить и даже показывать, тогда удовольствие будут получать оба партнера.

"Полунамеков вообще никто не понимает! Или говори, или еще лучше – покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздаст, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать", - объяснила знаменитость. Она также добавила, что сама перестала обманывать в постельных делах и советует делать это другим.

Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "Всем спрятать кадыки".

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