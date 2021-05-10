В Сети разгорелся скандал со студенткой из Киева, нелестно высказавшейся о популярной украинской рэперше Alyona Alyona, Крыме и соотечественниках в целом
Так, 20-летняя дочь судьи Печерского райсуда Киева Анастасия Константинова заступилась за российских артистов, которые гастролируют в оккупированном Крыму. Также девушка просветила подписчиков о своих музыкальных вкусах.
"Наше украинское де**мо слушать я не вывожу. У меня уши вянут от этого де**ма. Alyona Alyona эту кон**ую, или кого слушать, скажите?", - возмущенно вопрошала она, выставив соответствующий ролик.
Армия поклонников рэперши Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) буквально разнесла Константинову, встав на защиту своего кумира. В Сети появилось множество ответных роликов, публика исправно поупражнялась в троллинге. Alyona Alyona репостнула самые яркие у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Сейчас подправим твои подушки на губах", - посмеялись над внешностью студентки в одном з них.
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Во время публикации этих стебных кадров, рэперша находилась в дендропарке и, по всему, наслаждалась красотой вокруг, стараясь не обращать внимания на шумиху.
"Мое сегодня настроение уже не испортит ничего, потому что я приехала в невероятно красивое место", - заявила с улыбкой Alyona Alyona.
К слову, оскандалившаяся студентка в последствии передумала и попросила прощения за свои слова.
"Я хочу сделать заявление и принести извинения всем украинским гражданам, у которых высказанная мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев, - заявила в своем новом видео и добавила. - Я действительно из семьи юристов, которые уважают закон и Конституцию Украины, которые добились всего самостоятельно: своим трудом и добродетелями. Я осознаю, что опозорила их имя".
Напомним, Alyona Alyona примерила образ известного украинца в спортзале: "Всем спрятать кадыки".
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona, втиснув пышные формы в корсет, неожиданно обратилась к украинцам: "Решили, что пора".