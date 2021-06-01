"Не хотела вам рассказывать ничего до последнего"

Знаменитая украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками неожиданной хорошей новостью

Как сообщает Politeka.net, звезда сделала важное объявление на своей странице в Инстаграм в преддверии Всемирного дня защиты детей. Певица отметила, что не хотела об этом рассказывать раньше времени, однако не может сдержаться.

«У меня для вас очень классная информация. Не хотела вам рассказывать ничего до последнего, но так хочется – не могу удержаться…У меня выйдет завтра фит. Фит выйдет с очень известным человеком, с очень крутой группой. Он выйдет именно ко Дню защиты детей, ведь дети – это цветы нашей жизни, дети – это продолжение нации и судьбы у детей бывают абсолютно разные», - заявила Алена.

Рэперша предложила своим поклонникам угадать, с кем же она выпустит песню. Она также добавила, что очень ждет этого события.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona показала фото, на котором предстала в одном нижнем белье и серебристых высоких сапожках. Девушка приняла томную позу на малиновом покрывали, держа в руках подсолнух. В этот раз рэперша скопировала образ американской Инстадивы BIG LATTO.

Напомним, Alyona Alyona в одном белье взялась просвещать украинцев в пикантных вопросах: "Постыдись, девка!".

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona в "невидимом" белье скопировала легендарный образ Сикснайна: что из этого вышло.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona после Каменских померилась красотой с Дорофеевой: появилась реакция Нади.