Популярна українська співачка Настя Каменських на концерті вийшла в зал, заспівавши перед шанувальниками

Настя Каменських, як і багато інших зірок, довгий час не давала концертів і не виступала перед публікою через карантин. Проте, зрідка зірка все ж влаштовує феєричні виступи, хоч і не так часто, як раніше, на закритих вечірках.

Вчора ввечері Каменських ефектно виступила перед публікою, однак при цьому здивувала сміливою і грайливою поведінкою. Спустившись в зал, Настя покрутилася в натовпі, що слухає її виступ. Не обійшлося і без незручних моментів, адже чоловіки буквально юрмилися в черзі, щоб обійняти Настю.

Один з чоловіків навіть встиг схопити незручний поцілунок в щоку, поки виконавиця наспівувала слова з пісні»Я обіцяю". Сама Настя на такі жести лише посміхалася і продовжила ходити по залу, ухиляючись від непотрібних дотиків.

Раніше Каменських вирішила показати типові розваги, якими вони з подружками коротають час, коли збираються разом.

На кадрах можна побачити, що дівчата встановили на пляшку шампанського колоду карт і по черзі підходять, щоб здути з неї кілька штук. На відео Каменських з'явилася в стильній сукні-сорочці кольору хакі, який ідеально підкреслив її засмагу. Коротка спідниця вбрання дозволила їй також продемонструвати свої стрункі ніжки.

«У нашій компанії дівчаток розваги придумуються на ходу. Тому нам завжди так весело один з одним», - написала зірка.

Нагадавши, Настя Каменських в ниточках бікіні показала свої найапетитніші місця:"кров з молоком".

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