Відома співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і працювати в РФ, з'явилася на заході в трендовому вбранні

У звичайному житті співачку все частіше можна помітити в спортивних костюмах, простих нарядах і приховує обличчя. А ось для модних заходів співачка вбирається по максимуму, щоб показати силу своєї привабливості після схуднення.

Не так давно в РФ пройшов спеціальний вечір від журналу Glamour, який також відвідала і сама Лорак. Кадрами зірка поділилася в Instagram, хвалячись новим образом. У машині спочатку Кароліна показала себе в чорних з високою посадкою і укороченою білій блузці з рюшами, а також краватці-метелику в тон штанів.

Пізніше, вже на самому вечорі можна помітити, як виглядає в цілому образ знаменитості, який підкреслив її гідності, а також візуально витягнув її ноги.

Також на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram українцям запропонували оцінити один з образів співачки з цього кліпу.Йдеться про костюм золотистого кольору, що складається з облягає міні-спідниці і топа з великим вирізом посередині.

Втім, багато українців відповіли на цю пропозицію з подивом.

«А хто вона така для нас, щоб ми оцінювали її образ? Нехай там її і оцінюють«, " на жаль, вона більше не Наша, ніж Наша!", "Запроданка, вона вирішила що там їй краще. З Кіркоровим і Лазарєвим, нехай по яснах їм", " Зірковий шлях, а з якого це дива ви рекламуєте наших ворогів? Українські співаки актори Дуже добре почувають себе вдома", - пишуть люди.

Нагадавши, Ані Лорак на пляжі показала форми, які зводять чоловіків з розуму: "тримайте її міцніше".

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