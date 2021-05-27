Известная певица Ани Лорак показала, как готовится к выступлению

Популярная артистка с детства занимается музыкой, пишет Politeka.net. В подростковом возрасте певица уже заключила контракт с продюсером.

Сейчас звезда продолжает заниматься творчеством, а недавно стало известно, что она отправилась в тур с программой "The Best".

27 мая звезда отправилась в Орехово-Зуево, и опубликовала видео из гримерки. На кадрах в сторис Ани позировала возле зеркала. Артистка надела черный халатик и сделала прическу, выровняв волосы. А на столике можно заметить сумки с косметикой.

"Совсем скоро начнется наше шоу "The Best", последние приготовления и мы скоро начинаем", - произнесла певица, записывая видео.

Позже звезда предстала уже в образе - в коротеньком платье золотистого цвета с бахромой. Благодаря наряду оголились стройные ножки звезды. Артистка навела камеру на зеркало и спела.

Напомним, Ани Лорак склонна к полноте, но может быстро привести себя в форму благодаря питанию и спорту. В частности, звезда уменьшила порции и вместо больших тарелок использует маленькие. После 18.00 она не ужинает, а также исключает из рациона сладкие газированные напитки, соки из пакетов, майонез, сахар и любой хлеб.

Звезда считает, что чем позже прием пищи, тем медленнее она переваривается. Позавтракать и пообедать можно плотно, а ужинать лучше печеным яблоком или кефиром.

Также певица делает утреннюю гимнастику.

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