Певица Ани Лорак удивила неестественной внешностью на новых кадрах
42-летнюю артистку уже неоднократно уличали в том, что она использует фотошоп. Фолловеры просят певицу публиковать побольше необработанных и натуральных снимков, но, видимо, жажду Каролины к "красоте" не победить.
На свежих кадрах, которыми Лорак поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм артистка показала себя сначала перед концертом, а потом после, передает Politeka.net. Звезда позировала в гримерке перед зеркалом.
Если на первых кадрах Лорак более-менее выглядела натурально, не считая яркого макияжа, который сделал ее губы еще пышнее, то на последних - явно переборщила с фильтрами. Можно разглядеть ее брови-бревна и неестественно крупные губы с насыщенным румянцем на щеках.
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Также певица продемонстрировала несколько нарядов. На концерт Лорак приехала в белой футболке, модных джинсах с высокой талией и черной кепке. А вот на сцену звезда вышла в бежевом костюме с блестками, состоящем из пиджака и ультраобтягивающих брюк.
"Закончился концерт и мы, счастливые, едем домой", - говорит на кадрах звезда, показав как выходит из концертного зала и садится в авто, прощаясь с сотрудниками.
Ранее мы рассказывали, что Лорак засветила интерьер своего особняка, показав фото из личного архива, на котором позировала вместе с дочкой Софией за столом в гостиной. Так, певица недавно приобрела поместье в элитном поселке "Агаларов Эстейт" в Подмосковье. Ее соседями являются Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарья Донцова и другие звезды.
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