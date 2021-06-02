Известная певица Ани Лорак, уехавшая жить и работать в РФ, появилась на мероприятии в трендовом наряде
В обычной жизни певицу все чаще можно заметить в спортивных костюмах, простых нарядах и скрывающей лицо. А вот для модных мероприятий певица наряжается по максимуму, чтобы показать силу своей привлекательности после похудения.
Не так давно в РФ прошел специальный вечер от журнала Glamour, который также посетила и сама Лорак. Кадрами звезда поделилась в Инстаграм, хвастаясь новым образом. В машине сначала Каролина показала себя в черных с высокой посадкой и укороченной белой блузке с рюшами, а также галстуке-бабочке в тон брюкам.
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Позже, уже на самом вечере можно заметить, как выглядит в целом образ знаменитости, который подчеркнул ее достоинства, а также визуально вытянул ее ноги.
Также на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм украинцам предложили оценить один из образов певицы из этого клипа.Речь идет о костюме золотистого цвета, состоящем из облегающей мини-юбки и топа с большим вырезом посередине.
Впрочем, многие украинцы ответили на это предложение с недоумением.
«А кто она такая для нас, чтобы мы оценивали ее образ? Пусть там ее и оценивают», «К сожалению, она больше не Наша, чем Наша!», «Запроданка, она решила что там ей лучше. С Киркоровым и Лазаревым, пусть по деснам им», «Зірковий шлях, а с какой это стати вы рекламируете наших врагов? Украинские певцы актеры очень хорошо чувствуют себя дома», - пишут люди.
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