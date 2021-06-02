Популярний український ведучий Володимир Остапчук підколів свою колегу Ольгу Фреймут, поділившись власним баченням "етикету"

Як відомо, Фреймут любить ділитися зі своїми шанувальниками порадами, в яких розповідає про правильні манери. Не так давно вона опублікувала ролик, в якому показала, як правильно їсти устриці. У своєму Instagram Остапчук поділився власною версією цього відео, пише Politeka.net.

На кадрах Фреймут спочатку демонструє, що є устриці, наколюючи молюска з раковини на вилку, неправильно. Вона уточнила, що виделкою можна лише підковирнути молюска, а потім випити вміст прямо з раковини.

Остапчук на кадрах сидить у ресторані з устрицею в руках.

"Як правильно їсти устриці? Ось так? Ні-ні-ні!", - вимовляє він, демонструючи неправильний варіант.

Потім ведучий підносить устрицю до рота, проте в останній момент з огидою повертає її на тарілку.

"Фу, ці соплі хто взагалі їсть?", - обурюється шоумен, всім своїм виглядом демонструючи презирство до делікатесу.

Підписники Остапчука бурхливо відреагували на його пост.

"Мені здається, вона це вже чисто заради тебе знімає", "Вова, я їх не можу взагалі їсти", "і сербнуть так, що б послухали на вулиці", "клас як завжди чекала нового випуску", "так її, так", "що за понти", - пишуть люди.

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