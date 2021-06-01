Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал забавное летнее фото с детьми

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, который был ведущим грандиозного шоу "Маска", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз шоумен и юморист решил показать украинцам, как проводит время с сыном и дочкой, очевидно приурочив новое фото в микроблоге Дню защиты детей.

На новом снимке звездный отец со своими маленькими детьми запечатлены на улице в дождливую погоду, они остановись в толпе людей. Перед камерой Владимир появился в светлых джинсах и голубой толстовке с капюшоном на голове. Он присел на корточки и посадил на колено маленького сына – малыш тоже в курточке с капюшоном на голове, видимо, они все же попали под дождь. Рядом с папой и братом стоит старшая дочь Остапчука Эмилия. Девочка тоже хорошенько укуталась, прячась от дождя.

В подписи к фотографии Владимир написал: "Когда купил детям абонемент в летний бассейн. Шо по температуре в вашем городе?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звездного телеведущего, рассказывая о погоде в своих городах.

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