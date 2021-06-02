Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук подколол свою коллегу Ольгу Фреймут, поделившись собственным видением «этикета»

Как известно, Фреймут любит делиться со своими поклонниками советами, в которых рассказывает о правильных манерах. Не так давно она опубликовала ролик, в котором показала, как правильно есть устрицы. В своем Инстаграм Остапчук поделился собственной версией этого видео, пишет Politeka.net.

На кадрах Фреймут сначала демонстрирует, что есть устрицы, накалывая моллюска из раковины на вилку, неправильно. Она уточнила, что вилкой можно лишь подковырнуть моллюска, а затем выпить содержимое прямо из раковины.

Остапчук на кадрах сидит в ресторане с устрицей в руках.

«Как правильно есть устрицы? Вот так? Нет-нет-нет!», - произносит он, демонстрируя неправильный вариант.

Затем ведущий подносит устрицу ко рту, однако в последний момент с отвращением возвращает ее на тарелку.

«Фу, эти сопли кто вообще ест?», - возмущается шоумен, всем своим видом демонстрируя презрение к деликатесу.

Подписчики Остапчука бурно отреагировали на его пост.

«Мне кажется, она это уже чисто ради тебя снимает», «Вова, я их не могу вообще есть», «и сербнуть так, что бы послушали на улице», «Класс как всегда ждала нового выпуска», «Так её, так», «Что за понты», - пишут люди.

Напомним, Остапчук рассказал, что подарил детям после того, как ушел от жены: откровенное признание.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно вызверилась на украинцев за намек о "притворщике" муже: "Не бесите меня!".

Также Politeka писала, что Остапчук устроил брачные игры с женой на публике: «Вова, как всегда».