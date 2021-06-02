Популярна українська співачка Надя Дорофєєва відверто зізналася своїм шанувальникам про плями на грудях і шиї

У 2020 році в кар'єрі виконавиці відбулися радикальні зміни: її дует з Позитивом «Время и стекло» припинив своє існування, після чого Надя вирішила дебютувати як сольна співачка. Зірка вже встигла випустити кілька нових пісень, і зараз щосили готується до першого сольного концерту в своїй кар'єрі. У нових сторіз на своїй сторінці в Instagram Надя вирішила приділити пару секунд своєму здоров'ю і показала червоні плями на грудях і шиї, пише Politeka.net.

"Завжди такі плями на грудях, коли:

бувши

п'ючи

сміятися

злитися

нервую", - написала Дорофєєва і додала опитування, у кого з її шанувальників така ж проблемма.

Дорофєєва показала на короткому відео свою шию з вираженими червоними плямами.

Нещодавно Дорофєєва поділилася емоційним відео, в якому звернулася до своїх шанувальників напередодні свого виступу в Києві. У ролику співачка зізналася, що вже й не думала, що зможе нові емоції у своїй роботі.

"Блін, мені здавалося раніше: що ж можна нового випробувати в кар'єрі? А ось же воно! Зовсім все нове. Всі нові треки, нова команда і вже дуже сильно улюблена команда. І неймовірно красивий майданчик в центрі Києва ... ми так скучили за справжнім цим живим емоціям. Я так точно", - вимовляє на відео Надя.

Нагадавши, чоловік Дорофєєвої Дантес раптово заговорив про відхід з шоу-бізнесу: "почнуть плодоносити".

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