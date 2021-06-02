Співачка Настя Каменських розповіла про розбіжності і скандали з Потапом

33-річна зірка розповіла про стосунки з коханим чоловіком Потапом спочатку. За словами Каменських, у пари було дуже багато розбіжностей, які провокували багато сварок.

Про це Настя розповіла для програми на YouTube-каналі "ВОПРОС БЕДРОМ", передає Politeka.net.

"Ми билися і лаялися, ну як билися, він постійно говорить, що він лисий, тому що я повидирала йому волосся. Але це неправда. Я з ним познайомилася, він вже був лисий. Ми з ним насправді дуже багато лаялися", - сказала Каменських.

За словами виконавиці, вони з чоловіком ніколи не хотіли бути дуетом, оскільки у кожного великі амбіції. До того ж вони обидва Тельці зодіаку. Каменських розповідає, що стосунки з'ясовували дуже багато.

"Ми два Тельця, ще й творчі, у кожного великі амбіції, ніхто ніколи не хотів бути дуетом, ми завжди хотіли бути сольними артистами. Тому ми дуже-дуже багато з'ясовували стосунки, я маю на увазі психи якісь були. Льоша дуже Темпераментний. Пам'ятаю, коли йому було років 25, він як ведмідь міг прям дуже лаятися", - додала Настя.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".