Певица Настя Каменских рассказала о разногласиях и скандалах с Потапом
33-летняя звезда рассказала об отношениях с любимым мужем Потапом вначале. По словам Каменских, у пары было очень много разногласий, которые провоцировали много ссор.
Об этом Настя рассказала для программы на YouTube-канале "ВОПРОС БЕДРОМ", передает Politeka.net.
"Мы дрались и ругались, ну как дрались, он постоянно говорит, что он лысый, потому что я повыдирала ему волосы. Но это неправда. Я с ним познакомилась, он уже был лысый. Мы с ним на самом деле очень много ругались", - сказала Каменских.
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По словам исполнительницы, они с мужем никогда не хотели быть дуэтом, поскольку у каждого большие амбиции. К тому же они оба тельцы по гороскопу. Каменских рассказывает, что отношения выясняли очень много.
"Мы два тельца, еще и творческие, у каждого большие амбиции, никто никогда не хотел быть дуэтом, мы всегда хотели быть сольными артистами. Поэтому мы очень-очень много выясняли отношения, я имею ввиду психи какие-то были. Леша очень темпераментный. Помню, когда ему было лет 25, он как медведь мог прям очень ругаться", - добавила Настя.
Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".
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