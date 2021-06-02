Співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" влаштувала переполох кадрами з нового сольного кліпу

Після розпаду групи Слава Камінська не стала сидіти на місці і активно працює над новими кліпами і вражає піснями. Не так давно зірка порадувала фанатів новиною про вихід нового кліпу. Нова пісня Slava Bogu присвячена розставанню з партнером, а також наповнена самоіронією, зухвалим викликом і незвичайними фарбами.

В уривку з кліпу, представленому на сторінці зірки в Instagram, видно, як Камінська сміливо показує альтер-его, яке успішно передає її характер через яскраві і кричущі образи.

"18 + 😂 Мій улюблений uncensored епізод😂 дівчатка, що у вас там по пазлам? У мене зійшлося🤞 🏼", - оригінально підписала кадри Слава.

Фанати поставилися до кліпу по-різному-хтось порівняв з творчістю Полякової, хтось був здивований одязі, а хтось дуже радий новій пісні:

"Третій день весь офіс зобов'язаний слухати цю пісню! Тому що так директор сказав. Як добре, що директор-це я! 🔥 ❤ ️ ; яка оригінальна богиня🔥; ви взяли стиль Олі Полякової зачем навіщо? У вас же суперовий голос, вам це не потрібно; Господи, спасибі за цей шедевр😍; хіт літніх дискотек. 🔥 🔥 🔥 Заїдає в бошке🎶 💪 😎; навіть чоловік підспівував🙈 🤣; у мене аж щось з тріском розійшлося...🔥».

Також у своєму мікроблозі в Instagram Камінська опублікувала незвичайне фото в цікавому образі, а в підписі до нього подякувала фанатам за перегляди її нового кліпу. На знімку артистка відображена десь в закуліссі зйомок, перед камерою вона з'явилася в образі з кліпу, але фанати відзначили, що вона схожа на Ірину Аллегрову.

На ній яскравий строкатий піджак і темні штанів, на голові пишна зачіска в стилі вісімдесятих, а на очах величезні сонцезахисні окуляри, вона не дивиться в камеру.

У підписі до публікації Камінська написала: "500 000 #SlavaBogu на YouTube за 3 дні. Не можу перестати слухати, який місяць на повторі. А у вас??? PS: @nastya_shenk Як довго ми чекали її виходу в люди?".

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