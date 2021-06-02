Вагітна дружина Віктора Павлика показала, як виглядає кімната їхнього майбутнього сина

Як відомо, зараз 26-річна Катерина Репяхова чекає первістка від свого 55-річного чоловіка. Вона дуже активно готується до появи дитини, і в новому пості на своїй сторінці в Instagram вирішила показати, як вони з чоловіком обставили його кімнату. Про це пише Politeka.net.

Репяхова розповіла, що спочатку планувала купити для майбутнього сина італійські меблі, проте після довгих роздумів зупинила свій вибір на українському виробнику.

Дружина Павлика також показала, як зараз виглядає дитяча. Кімната вийшла дуже світлою і спокійною завдяки бежево-білим тонам, в яких виконані меблі. Майбутні батьки також підібрали шпалери і штори схожих відтінків.

На одному з фото Репяхова позує поруч з дитячим ліжечком-манежем. Вона одягнена в білій сукні і стоїть на підлозі босяком.

Підписники дружини Павлика тут же відреагували на її пост.

"Дуже красиво зі смаком але занадто багато одягу для дитини. ось побачите половина проскочити можна (не надіти) просто діти ростуть швидко", "Мишко, ми чекаємо тебе всім Інстаграмом", "ви велика молодець", "дуже красиво, молодці", "Катюша, ви велика молодець! Мишко пощастило з такою матусею", - пишуть люди.

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