Беременная жена Виктора Павлика показала, как выглядит комната их будущего сына

Как известно, сейчас 26-летняя Екатерина Репяхова ждет первенца от своего 55-летнего мужа. Она очень активно готовится к появлению ребенка, и в новом посте на своей странице в Инстаграм решила показать, как они с супругом обставили его комнату. Об этом пишет Politeka.net.

Репяхова рассказала, что изначально планировала купить для комнату будущего сына итальянскую мебель, однако после долгих раздумий остановила свой выбор на украинском производителе.

Жена Павлика также показала, как сейчас выглядит детская. Комната получилась очень светлой и спокойной благодаря бежево-белым тонам, в которых выполнена мебель. Будущие родители также подобрали обои и шторы похожих оттенков.

На одном из фото Репяхова позирует рядом с детской кроваткой-манежем. Она одета в белом платье и стоит на полу босяком.

Подписчики жены Павлика тут же отреагировали на ее пост.

«Очень красиво со вкусом но слишком много одежды для ребёнка. вот увидите половина проскочить можно (не надеть) просто дети растут быстро», «Мишутка, мы ждём тебя всем Инстаграмом», «Вы большая молодец», «Очень красиво, молодцы», «Катюша, вы большая молодец! Мишутке повезло с такой мамочкой», - пишут люди.

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