Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала о подарке, который тот приготовил для их будущего сына

26-летняя Екатерина Репяхова, которая ждет первенца от своего 55-летнего мужа, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она рассказала о том, что Павлик планирует выпустить клип для своего еще не рожденного малыша. Об этом пишет Politeka.net.

По словам Репяховой, премьера новой песни ее супруга и сопровождающего ее мультика состоится 1 июня.

«Пусть каждое слово из этой светлой песенки сбудется. Пусть ее любят и детки Мишутки, наши внуки и она будет жить из поколения в поколение. Пусть она полюбится и вам», - написала жена Павлика.

Она сопроводила этот пост новым снимком, на котором во всей красоте виден ее беременный живот. На фото Екатерина позирует на улице в простом и удобном наряде. На ней свободная белая кофта в полоску и бежевые штаны с завязками. Девушка улыбается, положив одну руку на свой животик.

Подписчики Репяховой тут же принялись комментировать ее пост.

«Очень очень красивая», «Класс, это так нежно», «Ждём с нетерпением», «Это очень приятно», «Как же это мило», «Катюша, ты прелесть», «Ты такой милаш», - пишут люди.

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