Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова готовится к рождению сына

В январе этого года супруги объявили о том, что ждут малыша, которого назовут Михаилом, сообщает Politeka.net. Сейчас супруги готовятся к его встречи.

Репяхова в своем Инстаграм рассказала, на каком сроке сейчас. Красотка записала видео, представ в нежном образе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Девушка поднесла камеру поближе, показывая свой красивый макияж с блестящими тенями. Полупрозрачная блузочка с принтом из ромашек и сверкающие серьги в ушах - образ получился гармоничным и изысканным. На кадрах будущая мама улыбалась.

"38 недель❣️ Оказывается, они не такие страшные, как пишут на форумах 😅 Отличный день 💕 Побывали на Дне Рождения у Камалии🌸", - написала звезда, позже оторвавшись на крутой вечеринке.

Публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Красивая❤️", "такая милая и изящная ❤️❤️❤️", "Красотка ❤️", "Платье и образ", "Прекрасно выглядете", "Я не понимаю, почему Инстаграм так портит качество видео и фото😕 А вообще видео симпатичное 😉", "максимально красиво 🥱♥️", "Очень красивая, Катюш 😍", "Очень нежный макияж.🌹🌹🌹 Очень красивая будущая мамуля.🌺🌺🌺", "Позитивчик ❤️❤️❤️ в 38 недель я родила, на этом сроке всё нужно уже погладить и приготовить", "Искренняя и невероятно красивая ❤️", "Мишеньке очень повезло ❤️", " Вы супер) теперь уверенно можно каждый день ждать начала родовой деятельности и долгожданной встречи с сыном...", - написали пользователи сети.

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