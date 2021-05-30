Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика показала, как муж удивляет ее в повседневной жизни

Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится всеми подробностями из жизни. Как пишет Politeka.net, на этот раз она решила показать, чем ее удивил муж.

На новых кадрах Репяхова встречает в дверях Павлика, которого до этого послала за шаурмой. Вернулся певец не только с едой, но и с букетом цветов. Впрочем, они оказались не от него.

«Виктор Франкович ходил только что мне за шаурмой, и приходит с цветами. Но только это цветы не от него!», - рассказывает Репяхова.

Как оказалось, цветы ей передала подруга. Это оказались такие же белые пионы с розоватым оттенком, которые были у Репяховой на росписи с мужем.

Стоит отметить, что для прогулки Павлик выбрал весьма незаурядный наряд: на нем была черная толстовка, украшенная блестящими серебристыми пайетками. Певец также не забыл принести жене и шаурму. Репяхова рассказала, что ей совершенно неожиданно захотелось съесть именно это блюдо, поэтому она отправила за ним супруга.

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