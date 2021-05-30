Беременная жена известного украинского певца Виктора Павлика показала, как муж удивляет ее в повседневной жизни
Как известно, 26-летняя Екатерина Репяхова ждет ребенка от 55-летнего Павлика, с которым они поженились в прошлом году. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится всеми подробностями из жизни. Как пишет Politeka.net, на этот раз она решила показать, чем ее удивил муж.
На новых кадрах Репяхова встречает в дверях Павлика, которого до этого послала за шаурмой. Вернулся певец не только с едой, но и с букетом цветов. Впрочем, они оказались не от него.
«Виктор Франкович ходил только что мне за шаурмой, и приходит с цветами. Но только это цветы не от него!», - рассказывает Репяхова.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
Внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... "
Болезнь изменила Заворотнюк до неузнаваемости, "Прекрасной няне" стало хуже: "Другой человек"
19-летняя возлюбленная "Холостяка" Макацарии засветила совместные шалости: «Пошло не по плану»
Как оказалось, цветы ей передала подруга. Это оказались такие же белые пионы с розоватым оттенком, которые были у Репяховой на росписи с мужем.
Стоит отметить, что для прогулки Павлик выбрал весьма незаурядный наряд: на нем была черная толстовка, украшенная блестящими серебристыми пайетками. Певец также не забыл принести жене и шаурму. Репяхова рассказала, что ей совершенно неожиданно захотелось съесть именно это блюдо, поэтому она отправила за ним супруга.
Напомним, "глубоко" беременная жена Павлика оторвалась на крутой вечеринке: "Теперь уверенно можно...".
Как сообщала Politeka, 55-летний Павлик с молодой женой отпраздновали "ситцевую" свадьбу, появились фото: "Еще много-много лет...".
Также Politeka писала, что молодая жена 55-летнего Виктора Павлика похвасталась одним из лучших дней в своей жизни: фото.