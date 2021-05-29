Екатерина Репяхова, концертный директор Виктора Павлика, ставшая его женой год назад, поделилась радостным событием

55-летний певец и его 26-летняя пассия расписались в ЗАГСе 29 мая без гостей, а вот свадьбу им пришлось переносить несколько раз: сначала помешал карантин, а потом в первой семье Павлика случилось горе - умер его младший сын. Пока торжество так и не состоялось. Как известно, сейчас 26-летняя Репяхова находится в интересном положении, так что парочка ждут рождения первенца, а уж потом обещают закатить вечеринку.

Тем временем, отпраздновать первую годовщину, или "ситцевую" свадьбу, Екатерина с Виктором решили вдвоем. Супруги отправились в ресторан. Репяхова вышла в свет во всем белом: легком платье и туфельках на плоской подошве. Девушка опубликовала соответствующие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Отметили нашу первую официальную годовщину❤️", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Поздравляю! Счастливой супружеской жизни! Вы классные! 😍"

"Пусть у вас все будет супер😃😍❤️"

"Красивые ❤️😍и счастливые"

"😍 вы такие классные, молодцы🔥заряжаете позитивом 😍"

"Красивая пара! Счастья Вам и всего хорошего ❤️"

"Ещё много-много лет счастливой жизни!"

Ранее мы рассказывали, что Репяхова показала еще нерожденного ребенка, засняв свой поход на УЗИ. Девушка до этого раскрывала пол будущего малыша и даже успела уже дать ему имя - Миша.

"У нас все хорошо. Лежит Мишутка правильно. Вес Мишутки 2750 плюс минус ❤️", - сообщила она.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика показала архивные фото и откровенно рассказала о детстве: "У меня было...".

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