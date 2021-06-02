Молодая жена и концертный директор известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова удивила кадрами

26-летняя концертный директор Екатерина Репяхова и 55-летний певец Виктор Павлик поженились летом 2020 года,пишет Politeka.net. В январе этого года пара рассказала, что ждет ребенка.

В новых сторис Инстаграм Екатерина показала, что в их квартире с певцом, их уже "трое". Так, на балконе супругов поселился большой черный паук. Пара даже дала членистоногому имя - Толик, а Виктор кормил его мухами.

"А вот и наш Толик", - написала Екатерина, сняв его в углу.

Позже жена певца показала, как Павлик положил на паутину мух.

Утром же блогерша рассказала, что паук исчез с балкона, но при этом съев всех мух.

"Пришли на балкон утром, а Толика нет. Не знаю, куда он делся. Мне говорили, что активничают они ночью и мух всех поел - это хорошо", - рассказала Репяхова в сторис.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик познакомились на концерте в Трускавце 16 лет назад. Артист запомнил Екатерину. А когда девушка повзрослела и закончила учебу в вузе, она случайно встретила Павлика в одной из николаевских гостиниц. Там они познакомились поближе.

Сейчас пара ждет появления на свет сына, которого хочет назвать Михаилом.

К слову, у Павлика это четвертый брак.

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