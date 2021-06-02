На фото він не один

Відомий український співак Віктор Павлик поділився архівним фото зі своїм другом

55-річний артист, у якого найближчим часом очікується поповнення в родині, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, Павлик вирішив згадати минуле. Так, співак опублікував фото 10-річної давності, зроблене під час його виступу. На ньому артист зображений на сцені поруч зі своїм другом – російським співаком Олексієм Глизіним. Обидва співака стоять на сцені з мікрофонами в руках.

Варто відзначити, що на фото Павлик виглядає помітно свіже, ніж зараз, а на його голові ще красується досить значна шевелюра.

"З моїм другом Олексієм Глизіним. Концерт Освідчення, 2011р. Національний Палац Україна", - підписав фото артист.

Зазначимо, що не так давно 55-річний Павлик відсвяткував «ситцеве весілля» зі своєю 26-річною дружиною Катериною Репяховою. Провести це свято він вирішили удвох. Подружжя відправилося в ресторан. Репяхова вийшла в світ у всьому білому: легкому платті і туфельках на плоскій підошві. Дівчина опублікувала відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram.

Це була їхня перша офіційна річниця разом.

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