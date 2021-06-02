На фото он не один

Известный украинский певец Виктор Павлик поделился архивным фото со своим другом

55-летний артист, у которого в ближайшее время ожидается пополнение в семье, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, Павлик решил вспомнить прошлое. Так, певец опубликовал фото 10-летней давности, сделанное во время его выступления. На нем артист запечатлен на сцене рядом со своим другом – российским певцом Алексеем Глызиным. Оба певца стоят на сцене с микрофонами в руках.

Стоит отметить, что на фото Павлик выглядит заметно свежее, чем сейчас, а на его голове еще красуется довольно внушительная шевелюра.

«С моим другом Алексеем Глызиным. Концерт Признание, 2011г. Национальный дворец Украина», - подписал фото артист.

Отметим, что не так давно 55-летний Павлик отпраздновал «ситцевую свадьбу» со своей 26-летней женой Екатериной Репяховой. Провести этот праздник он решили вдвоем. Супруги отправились в ресторан. Репяхова вышла в свет во всем белом: легком платье и туфельках на плоской подошве. Девушка опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Инстаграм.

Это была их первая официальная годовщина вместе.

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