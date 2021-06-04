Син культової української співачки Софії Ротару перевірився на небезпечну хворобу і розкрив свій результат

Як відомо, у Ротару є єдиний син-музичний продюсер і підприємець Руслан Євдокименко. Він сам встиг виховати вже двох дітей, які зараз будують свої кар'єри в США, а тепер живе в своє задоволення з дружиною Світланою.

Руслан веде не надто активне життя в соціальних мережах, проте цього разу він вирішив поділитися подробицями про своє здоров'я. Як пише Politeka.net, у своїх сторіз син Ротару показав, що здав новий тест на коронавірус.

Його результат виявився негативним, що означає, що Руслан здоровий.

Відзначимо, що на його фото можна помітити новий експрес-тест, який показує результат вже через 15 хвилин. За словами фахівців, його точність становить 97,3%. Зовні тест трохи нагадує тест на вагітність. Одна смужка означає негативний результат, а дві – позитивний.

Ці тести останнім часом почали використовувати українські приватні лабораторії, адже вони не вимагають спеціального обладнання або додаткової кваліфікації персоналу.

До цього Руслан Євдокименко показав рідкісне фото з келихом в руці.

У підписі до публікації Руслан Євдокименко побажав усім теплого літа, а сам зустрів найтепліший сезон з келихом алкоголю. Швидше за все, це коктейль "Апероль шприц", за кольором дуже схожий.

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