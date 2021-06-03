Юная внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару показала невероятную природу

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США. При этом, красотка любит посещать интересные места в Америке. На этот раз девушка показала, как отправились вместе с возлюбленным с бизнесменом из рейтинга Forbes в Гранд-Каньон в США, который по праву признан одним из самых удивительных и необычных геологических объектов, существующих на планете. Кроме того, именно этот природный объект является одним из самых глубоких в мире. В нем одновременно присутствуют четыре геологические эпохи Земли.

Большой Каньон - одно из крупнейших на планете ущелий. За десять миллионов лет его промыла в известковых породах быстрая река Колорадо. Гранд-Каньон поражает фантастическими размерами и марсианскими пейзажами.

В своем профиле в Инстаграм в разделе сториз Соня показала, как место, где они остановились с женихом - 31-летним Денисом Жадановым. Так, на видео девушка показала большую удобную палатку з двуспальной кроватью, большой террасой, камином и креслами, а вечером опубликовала видео, как на костре жарит еду.

"Campfire moments", - подписала девушка видео, что в переводе значит "моменты возле огня". Как известно, внучка Софии Ротару встречается с бизнесменом из рейтинга Forbes. Летом 19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко рассталась с французом по имени Марко Дюменил. А уже недавно модель рассекретила нового бойфренда: им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов.

Недавно внучка Ротару показала, как прогуливается улицами Нью-Йорка с любимым, 31-летним Денисом Жадановым, участником списка американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Как сообщала Politeka, внучка Ротару, уехавшая в Нью-Йорк, устроила безумные танцы у огня: "Способная девочка".

Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".