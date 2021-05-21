Юная внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару показала стильные танцы

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США. При этом, красотка старается сохранить свой европейский стиль, предпочитая одеваться сдержанно и элегантно. София всегда выглядит ухоженной и утонченной. Аксессуары – неотъемлемая часть ее гардероба.

Несмотря на юный возраст, Соня уже успела попробовать себя в роли модели и певицы. Свой профиль в Инстаграм она ведет очень профессионально, публикуя только отборные качественные кадры. Также множественные фан-аккаунты Софии Ротару в Сети часто публикуют контент из внучкой Соней Евдокименко.

На свежем видео, опубликованом в одном из фан-аккаунтов, девушка станцевала под песню Кватро - Bamboleo, в черном платье и темных очках, которые добавили изюминки образу. Видео красотка сняла для Тиктока, но шедевром поделились и в Инстаграм. Интересно, что танцы происходят в доме возле камина с пылающим огнем. Девушка двигается в такт мерцающим огонькам.

"Bellísimas⚡️👑👑👑⚡️", - подписала на итальянском свои танцЫ Евдокименко.

В комментариях неистовой красотке оставили массу лестных слов и комплиментов.

"🔥🔥🔥🔥🔥СУПЕР!!!!", " Очаровательна 🌷🌷🌷", "Нежная и утончённая девушка 😍😍😍😍😍", "💕💝💖❣🔥 классно , спасибо 💕💝💖❣🔥🔥🔥", " 👏способная девочка .танцует хорошо", - пишут пользователи сети.

Напомним, что 19-летняя внучка Ротару показала европейский шик на улицах Нью-Йорка: «Затмишь солнце».

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Софии Ротару решилась на смелый эксперимент с мужским образом: «Редкий цветок».

Также Politeka писала, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, покрасовалась в колье за 580 тысяч: "Помни, девонька...".