Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко трепетно встретил первый день лета

Как сообщает Politeka.net, единственный сын легендарной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз он взял в руки бокал алкоголя, надел кепку и очки от солнца, встречая лето. В соцсети Руслан опубликовал редкое фото с бокалом в руке.

В подписи к публикации Руслан Евдокименко пожелал всем теплого лета, а сам встретил самый теплый сезон с бокалом алкоголя. Скорее всего, это коктейль "Апероль шприц", по цвету очень похож.

"Ну что, теплого лета всем! 🌤первыйденьлета", - написал счастливый сын Софии Ротару.

А его фолловеры присоединились к поздравлениям в комментариях к солнечному снимку и пожелали тоже тепла этим летом: " Взаимно❤️ ", " и Вам!☀️☀️ ", " Взаимно 😍 ", " Спасибо большое😘 Взаимно☀ ", " ЯЛТА!!! КРАСОТА... ЧЕРЕЗ ЦИХ КАЦАПІВ НЕ МОЖНА ПОПАСТИ В ВАШ РЕСТОРАН.. МЕНІ ПОВЕЗЛО.... НАВІТЬ ПРОВЕСТИ 1 НІЧ В ВАШОМУ ГОТЕЛІ...❤️ ", "Главное, не умереть от холода в первый день лета)))) Всем удачи!!! ".

Напомним, сын Софии Ротару поздравил единственную дочь с 20-летием, показав ее лучшие фото: "Дитя любви".

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