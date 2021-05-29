Невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко показала миле фото своїх дорослих дітей

Як повідомляє Politeka.net, у легендарної радянської та української артистки Софії Михайлівни Ротару є єдиний син - Руслан Євдокименко. У нього є своя сім'я - красуня-дружина Світлана і двоє дорослих дітей – Анатолій і Софія. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Світлана Євдокименко опублікувала чарівний кадр, на якому показала своїх подорослішали сина і дочку.

На знімку Соня і Толік відображені в затишній кімнатці, сидячи на м'якому дивані, вони дивляться в камеру і мило посміхаються. Перед камерою дівчина з'явилася в елегантному бежевій сукні цікавого фасону, яке красиво підкреслило стрункі ніжки. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж. Анатолій позує в простих темних брюках і білій футболці.

У підписі до фотографії Світлана Євдокименко написала: "дорослі діти – віра, підтримка, повага і взаємна подяка. Великодушність, тепло і ніжність". Користувачі тут же почали обговорювати знімок, засинаючи онуків Софії Ротару компліментами в коментарях. "Які красиві, позитивні і дружні виросли Дещиць і Сонечка! Молодці, що завжди підтримують один одного і по життю йдуть разом!", "Красиві Соня і Анатолій - гордість батьків", "Дай їм Бог щастя!", "І до всього нереально красиві", "У Вас прекрасні діти! І вся зразкова сім'я. Щастя і здоров'я всім бажаю!",- пишуть фанати.

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