Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала милое фото своих взрослых детей
Как сообщает Politeka.net, у легендарной советской и украинской артистки Софии Михайловны Ротару есть единственный сын – Руслан Евдокименко. У него есть своя семья – красотка-жена Светлана и двое взрослых детей – Анатолий и София. Недавно в своем микроблоге в Instagram Светлана Евдокименко опубликовала очаровательный кадр, на котором показала своих повзрослевших сына и дочь.
На снимке Соня и Толик запечатлены в уютной комнатке, сидя на мягком диване, они смотрят в камеру и мило улыбаются. Перед камерой девушка появилась в элегантном бежевом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло стройные ножки. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж. Анатолий позирует в простых темных брюках и белой футболке.
В подписи к фотографии Светлана Евдокименко написала: "Взрослые дети – вера, поддержка, уважение и взаимная благодарность. Великодушие, тепло и нежность". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая внуков Софии Ротару комплиментами в комментариях. "Какие красивые, позитивные и дружные выросли Толик и Сонечка! Молодцы, что всегда поддерживают друг друга и по жизни идут вместе!", "Красивые Соня и Анатолий – гордость родителей", "Дай им Бог счастья!", "И ко всему нереально красивые", "У Вас прекрасные дети! И вся образцовая семья. Счастья и здоровья всем желаю!", - пишут фанаты.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Полякова на "Мастер Шеф" разгневала украинцев, новое видео: "Стыдно за..."
Мощный ураган вырывал деревья с корнем и разрушал здания: появились кадры гнева природы в РФ
Отвергнутая "Холостяком" Юлия "Зайка" рассказала о тайном побеге с Заливако: "Когда выключились камеры..."
Трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти»
Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".
Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".
Также Politeka писала, София Ротару с невесткой-блондинкой удивили внешним видом на совместном фото: "Как две подружки".