Невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко показала милое фото своих взрослых детей

Как сообщает Politeka.net, у легендарной советской и украинской артистки Софии Михайловны Ротару есть единственный сын – Руслан Евдокименко. У него есть своя семья – красотка-жена Светлана и двое взрослых детей – Анатолий и София. Недавно в своем микроблоге в Instagram Светлана Евдокименко опубликовала очаровательный кадр, на котором показала своих повзрослевших сына и дочь.

На снимке Соня и Толик запечатлены в уютной комнатке, сидя на мягком диване, они смотрят в камеру и мило улыбаются. Перед камерой девушка появилась в элегантном бежевом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло стройные ножки. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж. Анатолий позирует в простых темных брюках и белой футболке.

В подписи к фотографии Светлана Евдокименко написала: "Взрослые дети – вера, поддержка, уважение и взаимная благодарность. Великодушие, тепло и нежность". Пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая внуков Софии Ротару комплиментами в комментариях. "Какие красивые, позитивные и дружные выросли Толик и Сонечка! Молодцы, что всегда поддерживают друг друга и по жизни идут вместе!", "Красивые Соня и Анатолий – гордость родителей", "Дай им Бог счастья!", "И ко всему нереально красивые", "У Вас прекрасные дети! И вся образцовая семья. Счастья и здоровья всем желаю!", - пишут фанаты.

Напомним, Родную сестру Ротару с малышом на руках показали в Сети, редкое фото: "Особенный день!".

Как сообщала Politeka, 19-летняя внучка Ротару блеснула красотой в Нью Йорке, поделившись секретом: "Не разочарует…".

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