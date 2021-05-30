Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко трепетно поздравил единственную дочь с 20-летием

Как сообщает Politeka.net, единственный сын легендарной артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в это раз он трепетно поздравил единственную дочь Соню с ее первым важным юбилеем – 20-летием. В соцсети Руслан опубликовал редкие фото Сони и с Соней, на которых можно увидеть, как взрослела девушка.

Так, в этой подборке есть забавное детское фото Софии, на котором она позирует с размалеванным лицом и белыми губами. Также есть кадры из первых профессиональных фотосессий девушки в качестве модели. И есть несколько снимков, на которых Соня позирует с любимым папой.

В подписи к публикации Руслан Евдокименко нежно поздравил дочь с ее днем рождения. "Особенный День! Двадцать лет назад, во время сумасшедшей грозы, ты появилась на свет! Дитя Любви! София, будь абсолютно счастлива! Будь здорова и пусть все твои мечты станут реальностью. Люблю тебя безмерно!", - написал счастливый отец.

А его фолловеры присоединились к поздравлениям в комментариях к фото Сони: "Поздравляю! Пусть гармония никогда не отпускает", "С Именинницей! Всего самого наилучшего", "Поздравляю Вас", "С Днём рождения, Сонечка! Желаю всего самого лучшего! Береги себя!", "С Днём Рождения замечательную Сонечку! Пусть будет здоровой и счастливой", "София, здоровья тебе и здоровых родителей".

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