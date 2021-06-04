Сын культовой украинской певицы Софии Ротару проверился на опасную болезнь и раскрыл свой результат

Как известно, у Ротару есть единственный сын – музыкальный продюсер и предприниматель Руслан Евдокименко. Он сам успел воспитать уже двоих детей, которые сейчас строят свои карьеры в США, а теперь живет в свое удовольствие с женой Светланой.

Руслан ведет не слишком активную жизнь в социальных сетях, однако на этот раз он решил поделиться подробностями о своем здоровье. Как пишет Politeka.net, в своих сториз сын Ротару показал, что сдал новый тест на коронавирус.

Его результат оказался отрицательным, что значит, что Руслан здоров.

Отметим, что на его фото можно заметить новый экспресс-тест, который показывает результат уже через 15 минут. По словам специалистов, его точность составляет 97,3%. Внешне тест немного напоминает тест на беременность. Одна полоска означает отрицательный результат, а две – положительный.

Эти тесты в последнее время начали использовать украинские частные лаборатории, ведь они не требуют специального оборудования или дополнительной квалификации персонала.

До этого Руслан Евдокименко показал редкое фото с бокалом в руке.

В подписи к публикации Руслан Евдокименко пожелал всем теплого лета, а сам встретил самый теплый сезон с бокалом алкоголя. Скорее всего, это коктейль "Апероль шприц", по цвету очень похож.

Напомним, внучка Ротару живет с женихом-миллионером в палатке и жарит еду на костре: личные кадры.

Как сообщала Politeka, 20-летняя внучка Ротару блеснула загорелыми ножками перед женихом-миллионером: "Класс!".

Также Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару с бокалом показал, как встречает лето: "Ну что...".