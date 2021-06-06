Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відправився на концерт співачки ввечері разом з дочкою

День тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колишній чоловік артистки опублікував кілька кадрів, на яких засвітився разом з дочкою в машині. З сивою бородою чоловік похвалився відпочинком з дитиною, а також висловив радість від зустрічі.

Після того, як чоловік також показав кілька кадрів з Сонею, сама дівчинка вже ввечері наступного дня показала, як відпочивала з батьком. Причому робили вони це на концерті Кароліни, яка оголосила про виступ ще кілька днів тому.

У ролику Соні, який вона представила у себе в Instagram, можна помітити і самого Мурата, який допомагає їй знімати ролики на концерті. Судячи з відео, чоловік був дуже задоволений проведеним часом з дитиною навіть на концерті колишньої дружини. Вже через кілька днів пройде день народження Соні, тому Мурат, схоже, прилетів саме для привітання.

"🙌Яка гарна сім'я! Київ вас чекає)🙌; чекаємо в Україні❤️🥰; Дочка-найвірніша шанувальниця😍 🥰; супер🔥; Діва❤; Софія, ти красуня. На маму схожа дуже❤️; У тебе прекрасна матуся!❤️ Всім би таку!; Рада, що мама з татом разом, ви сім'я!!! Ура!!!! Софія-красуня", - відповіли в мережі.

Нагадаємо, вчора Кароліна розповіла, що збирається дати довгоочікуваний концерт, до якого готувалася відразу після відпустки і навіть схудла перед зйомках в кліпі і появі на тому самому виступі. Також зірка влаштувала кілька підготовчих репетицій зі своєю командою.

Не обійшлося і без відео і фотозвіту: на представлених кадрах зірка у всю виспівувалася на сцені і танцювала поруч з натовпом молодих чоловіків. Встигла Лорак показати в черговий раз і свою фігуру. У бунтарському образі з джинсами і топіком зірка виглядала помітно молодше своїх років, а також більш привабливо.

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