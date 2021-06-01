Известная певица Ани Лорак, которая уже много лет живет и работает в России, встретила лето в ярком купальнике-бикини
Звезда украинского происхождения поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В публикации она высказалась о первом дне лета.
«Каждый год мы ждем этого сезона, чтобы наконец выдохнуть и насладиться солнечными днями. Мы чаще гуляем, проводим вечера на уютных верандах и с нетерпением ждем приближающегося отпуска. Уже планируете, как проведете это лето? А главное, в чем?», - написала артистка.
Этот пост она сопроводила тематическим фото, на котором позирует в море. На снимке Лорак одета в радужный купальник, который позволил ей продемонстрировать свою фигуру. Волосы певица оставила распущенными.
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Поклонники звезды тут же отреагировали на этот пост.
«Шикарный купальник на шикарной Каролине», «Фигура огонь», «Вот это фигура!», «Шикарнейшая королева», «Кайфовый купальник», «Ах какая женщина», «Солнечная, яркая и такая красивая. У вас такая шикарная фигура», «Ваша фигура – это мечта абсолютно каждой девушки», «Потрясающая фигура!!! Невозможно оторвать взгляд!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лорак показала себя в оригинальном платье, оголяющем ее живот и частично грудь, на фоне экзотических растений.
Певица поглагодарила поклонников за поддержку ее новой песни. 42-летняя артистка презентовала новый трек "Раздетая" 28 мая.
Напомним, Ани Лорак в платье с разрезом и цепями поделилась своей радостью: «Торкает…».
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