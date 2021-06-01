Известная певица Ани Лорак, которая уже много лет живет и работает в России, встретила лето в ярком купальнике-бикини

Звезда украинского происхождения поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В публикации она высказалась о первом дне лета.

«Каждый год мы ждем этого сезона, чтобы наконец выдохнуть и насладиться солнечными днями. Мы чаще гуляем, проводим вечера на уютных верандах и с нетерпением ждем приближающегося отпуска. Уже планируете, как проведете это лето? А главное, в чем?», - написала артистка.

Этот пост она сопроводила тематическим фото, на котором позирует в море. На снимке Лорак одета в радужный купальник, который позволил ей продемонстрировать свою фигуру. Волосы певица оставила распущенными.

Поклонники звезды тут же отреагировали на этот пост.

«Шикарный купальник на шикарной Каролине», «Фигура огонь», «Вот это фигура!», «Шикарнейшая королева», «Кайфовый купальник», «Ах какая женщина», «Солнечная, яркая и такая красивая. У вас такая шикарная фигура», «Ваша фигура – это мечта абсолютно каждой девушки», «Потрясающая фигура!!! Невозможно оторвать взгляд!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лорак показала себя в оригинальном платье, оголяющем ее живот и частично грудь, на фоне экзотических растений.

Певица поглагодарила поклонников за поддержку ее новой песни. 42-летняя артистка презентовала новый трек "Раздетая" 28 мая.

Напомним, Ани Лорак в платье с разрезом и цепями поделилась своей радостью: «Торкает…».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в суперкоротком платье пошалила в гримерке, показав загорелое декольте: кадры.

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