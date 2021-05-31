Популярная певица Ани Лорак перед выступлением похвасталась фигурой в золотом наряде

Исполнительница ради привлечения внимания старается часто менять образы, и хотя Лорак уже много лет не меняет репертуар и поет в одинаковом стиле и снимает похожие клипы, на выступлениях она старается показывать разные наряды. Пере своим выступлением Лорак показала очередной яркий лук.

Чтобы подчеркнуть результаты своей работы над собой после отпуска, Каролина надела коротенькое золотое платье и соблазнительно выгнулась перед камерой. Пригнувшись вниз и немного вперед, Лорак также показала не только стройные ноги, но еще и пышный бюст в довольно открытом декольте.

Не секрет, что звезда гордится формой, которой достигла после рождения дочери. Скинув лишние килограммы, артистка стала надевать открытые наряды, подчеркивая собственную привлекательность как можно более блестящими платьями или костюмами с пайетками и нашивками. В целом, образ получился запоминаюищимся.

До того, как надеть золотой костюм, на предыдущих кадрах, которыми Лорак поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, артистка показала себя в другом, повседневном луке.

Если на первых кадрах Лорак более-менее выглядела натурально, не считая яркого макияжа, который сделал ее губы еще пышнее, то на последних - явно переборщила с фильтрами. Можно разглядеть ее брови-бревна и неестественно крупные губы с насыщенным румянцем на щеках.

На концерт Лорак приехала в белой футболке, модных джинсах с высокой талией и черной кепке.

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