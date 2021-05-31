Популярная певица Ани Лорак эмоционально обратилась к поклонникам

Артистка показала фото в пикантном наряде на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ани Лорак запечатлена в оригинальном платье, оголяющем ее живот и частично грудь, на фоне экзотических растений.

Певица поглагодарила поклонников за поддержку ее новой песни. 42-летняя артистка презентовала новый трек "Раздетая" 28 мая.

«Дорогие мои, спасибо за миллионы просмотров и ваши приятные комментарии! «Раздетая» уже который день держится на первых позициях в трендах YouTube 🔥», - написала певица.

В комментариях Ани Лорак засыпали комплиментами.

«Каролина, спасибо вам за такую нежную и невероятную песню», «Вся песня торкает. Спасибо огромное за вашу работу. Красотка», «Каролиночка, клип просто роскошный, твои образы сводят с ума: богиня ❤️ А голос... Мои мурашки бегут без остановки! Какой трогательный и чувственный клип о главном чувстве о миге, который мы должны хранить и ценить! Очень хочется видеть тебя счастливой и любимой, чтобы слова любви звучали каждое мгновение ❤ Лучший клип лета 🔥 Ты великолепна, родная ❤️ Браво миллионы раз», - пишут в комментариях.

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