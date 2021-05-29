Экс-продюсер и бывший сожитель популярной певицы Ани Лорак (Каролина Куек), Юрий Фалеса поделился неожиданными подробностями

На момент знакомства продюсера и его подопечной у них была большая разница в возрасте-Лорак-всего 13 лет, а Фалесе - 30. Позже между ними завязались отношения и Юрий даже ушел из семьи.

Фалеса в новом интервью рассказал, как когда-то попал в скандал связанный с Лорак, пишет «Собеседник».

"Десять лет назад все издания запестрели заголовками о том, что Фалеса «рассказал о своем первом сексе» с артисткой. Поводом для этих публикаций стало интервью Юрия одному из украинских телеканалов, журналисты которого, как он говорит, его некрасиво подставили. - Корреспонденты меня тогда нашли в "хорошем" состоянии на одном мероприятии. Я был немного выпившим, но не пьяным. Вся беседа была про меня, про Лорак Я вспомнил только один раз, потому что тогда она родила дочь», - рассказал продюсер.

Фалеса утверждает, что журналисты его очень подставили.

"И тут корреспондент просит:" расскажите о своем первом сексе!"Я упомянул, что мой первый секс был в пионерском лагере. В итоге получается интервью, в которое вмонтирована другая фраза журналиста: "расскажите о своем первом сексе с Ани Лорак!"У меня даже мысли не было что-то о ней в таком контексте говорить. Плюс ко всему еще и диктор за кадром сказал, что половая жизнь у Каролины началась в 13 лет. Это неправда!",- утверждает он.

Сама Лорак, посмотрев сюжет, обиделась на бывшего возлюбленного.

"Это была заказуха чистой воды. С помощью желтой прессы ее просто хотели убрать из Украины. Я собрался подать в суд на телевизионщиков, но они извинились. А сама эта тема до сих пор муссируется. Можно было дальше воевать, судиться. Но смысл?! Об этом только еще больше все говорили бы! Скажешь, что этого не было, подумают: врет. Поэтому лучше вообще об этом не вспоминать», - рассказал Фалеса.

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