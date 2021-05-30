Дочь Ани Лорак удивила неожиданными кадрами

Известная певица Ани Лорак воспитывает единственную дочь Софию, которая родилась в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Соня растет очень творческим ребенком. По словам Каролины, ее дочь занимается вокалом и питает большую страсть к театру.

Недавно Соня завела страницу в Инстаграм, где публикует забавные ролики и свежие фото. Нередко в ее блоге можно увидеть и зведную маму. Но в этот раз девочка, вероятно, решила примерить взрослый образ и показала видео, на котором запечатлена с ярким макияжем. Похоже, София применила специальный фильтр.

Отметим, мнения фолловеров по поводу такого эксперимента разделились. Кто-то продолжает восхищаться наследницей известной актрисы, тогда как другие эксперимент не оценили.

«Сонечка, какая ты красивая, милая! Вся в маму», «Ужас!!!», «Красотка», - пишут в комментариях.

Не прошел мимо и отец девочки Мурат Налчаджиоглу. Он оставил в комментариях сердечки.

Ранее собщалось, что Мурат Налчаджиоглу расстался со своей девушкой Лилией и стал появляться в компании Лорак. Они обнимались на вечеринке у Киркорова, подогревая слухи о воссоединении. Позже Мурат улетей с дочкой Соней на отдых в Турцию.

Напомним, Ани Лорак в "золотом" мини вызвала бурную реакцию у украинцев: "Она больше не наша"

Как сообщала Politeka, Ани Лорак с накладными волосами появилась на публике в новом имидже: кадры преображения.

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