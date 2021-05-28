Украинцы жестко выразили свое отношение к перебравшейся в Россию певице Ани Лорак, которая показала свой новый летний образ

Уроженка Украины Лорак продолжила выступать в России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. В конце концов, она окончательно перебралась в соседнюю страну и теперь строит карьеру там. 28 мая певица выпустила новый клип на песню «Раздетая», в котором предстала в ярких «тропических» образах.

На странице «Зірковий шлях» в Инстаграм украинцам предложили оценить один из образов певицы из этого клипа, пишет Politeka.net. Речь идет о костюме золотистого цвета, состоящем из облегающей мини-юбки и топа с большим вырезом посередине.

«Оцените жаркий образ Ани Лорак из ее нового клипа от 1 до 10», - предложили авторы поста.

Впрочем, многие украинцы ответили на это предложение с недоумением.

«А кто она такая для нас, чтобы мы оценивали ее образ? Пусть там ее и оценивают», «К сожалению, она больше не Наша, чем Наша!», «Запроданка, она решила что там ей лучше. С Киркоровым и Лазаревым, пусть по деснам им», «Зірковий шлях, а с какой это стати вы рекламируете наших врагов? Украинские певцы актеры очень хорошо чувствуют себя дома», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак на пляже показала формы, которые сводят мужчин с ума: "Держите ее крепче".

Как сообщала Politeka, Лорак, переборщив с фильтрами, напугала лицом вблизи: "Брови-бревна и...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в черном халатике позволила заглянуть в свою гримерку: "Совсем скоро начнется...".