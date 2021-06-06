Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился на концерт певицы вечером вместе с дочерью

День назад на своей странице в социальной сети Инстаграм бывший муж артистки опубликовал несколько кадров, на которых засветился вместе с дочерью в машине. С седой бородой мужчина похвастался отдыхом с ребенком, а также выразил радость от встречи.

После того, как мужчина также показал несколько кадров с Соней, сама девочка уже вечером следующего дня показала, как отдыхала с отцом. Причем делали они это на концерте Каролины, которая объявила о выступлении еще несколько дней назад.

В ролике Сони, который она представила у себя в Инстаграм, можно заметить и самого Мурата, который помогает ей снимать ролики на концерте. Судя по видео, мужчина был очень доволен проведенным временем с ребенком даже на концерте бывшей жены. Уже через несколько дней пройдет день рождение Сони, поэтому Мурат, похоже, прилетел именно для поздравления.

«🙌 Какая красивая семья! Киев вас ждет)🙌; Ждем в Украине❤️🥰; Дочь - самая верная поклонница 😍🥰; Супер🔥; Дива❤; София, ты красавица. На маму похожа очень ❤️; У тебя прекрасная мамочка!❤️ Всем бы такую!; Рада, что мама с папой вместе, вы семья!!! Ура!!!! София- красавица», - ответили в сети.

Напомним, вчера Каролина рассказала, что собирается дать долгожданный концерт, к которому готовилась сразу после отпуска и даже похудела перед съемках в клипе и появлении на том самом выступлении. Также звезда устроила несколько подготовительных репетиций со своей командой.

Не обошлось и без видео и фотоотчета: на представленных кадрах звезда во всю распевалась на сцене и танцевала рядом с толпой молодых мужчин. Успела Лорак показать в очередной раз и свою фигуру. В бунтарском образе с джинсами и топиком звезда выглядела заметно моложе своих лет, а также более привлекательно.

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