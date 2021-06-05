Популярна українська співачка Гайтан показала, як насолоджується на яхті
Як пише Politeka.net, Гайтана стала досить популярною українською співачкою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де знайомить зі своєю творчістю і іноді ділиться моментами з особистого життя.
Цього разу Гайтана вирішила присвятити пост у своєму акаунті в Instagram. Дівчина опублікувала зворушливий знімок, де позувала в міні-шортиках і короткому чорному топі. Красуня позувала на яхті. Її волоссям грав морський вітер. Образ співачка доповнила гігантськими сережками-кільцями.
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"Пісок, Хвилі
Хочу бути цим піском
Де ти йдеш босоніж
Сяяти з сонцем
Хочу я промінчиком бути
Тебе тепло полюбити
Хвиля, хвилі
Хочу бути цією хвилею
І ти пливеш піді мною
Вітер теплий
Хочу я повітрям бути
І ти завжди будеш жити..." ,- написала красуня.
Фанати почали лайкати публікації, деякі поставили в коментарях емодзі.
Нещодавно повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана подражнила фанатів, зігнувшись на камеру у вечірній сукні з декольте.
На фотографії Гайтана позує у вечірній сукні, ефектно зігнувшись перед кадром. Образ красуня доповнила практично невидимим макіяжем і бездоганною зачіскою.
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А ще Politeka писала, що Гайтана в екстра-міні влаштувала спекотне тренування на свіжому повітрі
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