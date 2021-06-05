Популярна українська співачка Гайтан показала, як насолоджується на яхті

Як пише Politeka.net, Гайтана стала досить популярною українською співачкою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де знайомить зі своєю творчістю і іноді ділиться моментами з особистого життя.

Цього разу Гайтана вирішила присвятити пост у своєму акаунті в Instagram. Дівчина опублікувала зворушливий знімок, де позувала в міні-шортиках і короткому чорному топі. Красуня позувала на яхті. Її волоссям грав морський вітер. Образ співачка доповнила гігантськими сережками-кільцями.

"Пісок, Хвилі

Хочу бути цим піском

Де ти йдеш босоніж

Сяяти з сонцем

Хочу я промінчиком бути

Тебе тепло полюбити

Хвиля, хвилі

Хочу бути цією хвилею

І ти пливеш піді мною

Вітер теплий

Хочу я повітрям бути

І ти завжди будеш жити..." ,- написала красуня.

Фанати почали лайкати публікації, деякі поставили в коментарях емодзі.

Нещодавно повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана подражнила фанатів, зігнувшись на камеру у вечірній сукні з декольте.

На фотографії Гайтана позує у вечірній сукні, ефектно зігнувшись перед кадром. Образ красуня доповнила практично невидимим макіяжем і бездоганною зачіскою.

Нагадавши, Гайтана несподівано нагадала про себе, блиснувши формами в екстра-міні: "таку харизму просто не чують"

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