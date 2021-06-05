Популярная украинская певица Гайтана показала, как наслаждается на яхте
Как пишет Politeka.net, Гайтана стала довольно популярной украинской певицей. Девушка активно ведет социальные сети, где знакомит со своим творчеством и иногда делится моментами из личной жизни.
В этот раз Гайтана решила посвятить пост в своем аккаунте в Инстаграм морю. Девушка опубликовала трогательный снимок, где позировала в мини-шортиках и коротком черном топе. Красотка позировала на яхте. Ее волосами играл морской ветер. Образ певица дополнила гигантскими серьгами-кольцами.
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"Песок, волны
Хочу быть этим песком
Где ты идёшь босиком
Сиять с солнцем
Хочу я лучиком быть
Тебя тепло полюбить
Волна, волны
Хочу быть этой волной
И ты плывёшь подо мной
Ветер тёплый
Хочу я воздухом быть
И ты всегда будешь жить..." , - написала красотка.
Фанаты начали лайкать публикации, некоторые поставили в комментариях эмодзи.
Недавно сообщалось, что известная украинская певица Гайтана подразнила фанатов, изогнувшись на камеру в вечернем платье с декольте.
На фотографии Гайтана позирует в вечернем платье, эффектно изогнувшись перед кадром. Образ красотка дополнила практически невидимым макияжем и безупречной прической.
Напомним, Гайтана неожиданно напомнила о себе, блеснув формами в экстра-мини: "Такую харизму просто не слышат"
А еще Politeka писала, что Гайтана в экстра-мини устроила жаркую тренировку на свежем воздухе
Также Politeka сообщала, что Гайтана подчеркнула грудь необычным топом и напомнила о себе дерзким фото