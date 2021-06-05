Популярная украинская певица Гайтана показала, как наслаждается на яхте

Как пишет Politeka.net, Гайтана стала довольно популярной украинской певицей. Девушка активно ведет социальные сети, где знакомит со своим творчеством и иногда делится моментами из личной жизни.

В этот раз Гайтана решила посвятить пост в своем аккаунте в Инстаграм морю. Девушка опубликовала трогательный снимок, где позировала в мини-шортиках и коротком черном топе. Красотка позировала на яхте. Ее волосами играл морской ветер. Образ певица дополнила гигантскими серьгами-кольцами.

"Песок, волны

Хочу быть этим песком

Где ты идёшь босиком

Сиять с солнцем

Хочу я лучиком быть

Тебя тепло полюбить

Волна, волны

Хочу быть этой волной

И ты плывёшь подо мной

Ветер тёплый

Хочу я воздухом быть

И ты всегда будешь жить..." , - написала красотка.

Фанаты начали лайкать публикации, некоторые поставили в комментариях эмодзи.

Недавно сообщалось, что известная украинская певица Гайтана подразнила фанатов, изогнувшись на камеру в вечернем платье с декольте.

На фотографии Гайтана позирует в вечернем платье, эффектно изогнувшись перед кадром. Образ красотка дополнила практически невидимым макияжем и безупречной прической.

Напомним, Гайтана неожиданно напомнила о себе, блеснув формами в экстра-мини: "Такую харизму просто не слышат"

А еще Politeka писала, что Гайтана в экстра-мини устроила жаркую тренировку на свежем воздухе

Также Politeka сообщала, что Гайтана подчеркнула грудь необычным топом и напомнила о себе дерзким фото