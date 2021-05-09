Известная украинская певица Гайтана показала, как развлекается во дворе

Как пишет Politeka.net, Гайтана стала довольно популярной украинской певицей. Девушка активно ведет социальные сети, где знакомит со своим творчеством.

В этот раз Гайтана решила посвятить пост ко Дню Матери. Девушка опубликовала трогательный ролик, где позировала в мини-шортиках и топе. Красотка каталась на качели во дворе.

"В каждой маме живёт ребёнок.

Мамули, будьте счастливы и здоровы!

Пусть наша любовь будет защитой от всех невзгод", - написала звезда под кадрами.

"Я дышу тобой", - добавила тэгом красотка.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Гайтана, вы супер", "Однозначно, с праздником", "Я поражаюсь, почему такой талант не ценят", "Я офигеваю, почему такой голос и такую харизму просто не слышат".

Сообщалось, что популярная украинская певица Гайтана подразнила фанатов, изогнувшись на камеру в вечернем платье с декольте.

«Почему был не верить в сказки, и не ходить по дому в вечернем платье от Андре Тан? Легко», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Гайтана позирует в вечернем платье, эффектно изогнувшись перед кадром. Образ красотка дополнила практически невидимым макияжем и безупречной прической.

Напомним, Гайтану в душе застукали за любимым занятием, неожиданные кадры

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