Известная украинская певица Гайтана показала фигуру и показала, как поддерживает фигуру в тонусе

На кадрах Гайтана позирует в розовом комбинезоне и платке на голове. Певица стояла на террасе, а на талии у нее был обруч, которым она крутила, пока снималось видео. Девушка не надевала в этот раз лифчик и можно оценить приличную зону декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто она", - написала Гайтана под своей публикацией.

Фанаты более 500 раз посмотрели видео и написали комментарии:

"Красотка", "Молодец", "Супер", "Наверное она волшебница, без этой магии эта бы круглая штука сама бы не крутилась".

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показа смелый образ и пожаловалась на жару.

На фото Гайтана позировала в черном полупрозрачном платье и босоножках. У красавицы было огромное декольте, которое даже при наличии лифчика не скрыло прекрасный вид.

Ранее мы писали, что украинская певица Гайтана показалась перед фанатами после кардинального изменения имиджа.

«Потому что между нами Дивне кохання», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Гайтана позирует после кардинальной смены имиджа: звезда сменила прическу и примерила непривычное для себя платье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Гайтана подчеркнула грудь необычным топом и напомнила о себе дерзким фото

А еще Politeka писала, что роскошная Гайтана посветила бездонным декольте в компании мужчин

Также Politeka сообщала, что Гайтана эффектно нагнулась и посветила грудью в расстегнутой рубашке



